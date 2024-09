Lista Civica “Elena Ugolini Presidente” candida Valeria Balboni a rappresentare Cento e l’Alto Ferrarese

Il Comitato Cento con Elena Ugolini è lieto di annunciare la candidatura dell’Avvocato Valeria Balboni come consigliere regionale nella Lista Civica “Elena Ugolini Presidente”.

La lista nasce con l’intento di coinvolgere una pluralità di voci e competenze, unite dal desiderio di promuovere un modello di governo regionale fondato sull’ascolto dei cittadini, affinché il dialogo e la partecipazione siano alla base delle decisioni politiche.

Valeria Balboni, 52 anni, Avvocato presso Studio Fava Commercialisti e Avvocati di Cento, si occupa di diritto di famiglia e consulenza alle imprese. Collabora nell’organizzazione di attività socio-culturali e ricreative a beneficio degli studenti della Scuola Malpighi-Renzi.

Durante la campagna elettorale il Comitato e la candidata, in collaborazione con altre liste civiche locali, si pongono come obiettivo di diffondere il programma di Elena Ugolini, che pone al centro una nuova visione per il governo regionale, orientata a sostenere tutte le componenti sociali, civili ed economiche del territorio.

