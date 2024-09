Comacchio – Lido delle Nazioni: sorpreso a rubare l’incasso di uno stabilimento balneare viene arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Porto Garibaldi, all’alba oggi, hanno tratto in arresto un cittadino straniero per furto aggravato.

A seguito di una segnalazione, giunta alla Centrale Operativa di Comacchio mediante chiamata al 112, di due persone sospette all’interno di uno stabilimento balneare del lungomare di Lido delle Nazioni, una pattuglia impegnata in un servizio notturno di controllo del territorio, ha sorpreso sul posto indicato un uomo che si trovava ancora in possesso della refurtiva corrispondente all’incasso della giornata precedente dell’esercizio pari a circa 700 euro. Sul posto i carabinieri hanno rinvenuto anche alcuni oggetti personali del presunto complice che è riuscito evidentemente a darsi alla fuga prima del loro arrivo. I due erano riusciti ad introdursi all’interno dei locali ove è custodita la cassa del bar, forzando e danneggiando la porta sul retro con arnesi da scasso che sono stati rinvenuti sul luogo e sottoposti a sequestro. L’incasso è stato recuperato e restituito al titolare dello stabilimento.

I carabinieri proseguiranno le indagini al fine di individuare e identificare il secondo autore.

L’arrestato, un 32enne conosciuto alle forze dell’ordine e da anni residente nella stessa località di mare, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la camera di sicurezza della Stazione Carabinieri di Ferrara, in attesa del rito per direttissima. Nel primo pomeriggio odierno il Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto, condannato l’uomo a sei mesi di reclusione e disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla p.g.

COMACCHIO E LIDI: controllo straordinario dei Carabinieri: denunce per lavoro in nero e guida in stato di ebbrezza.

Pomeriggio di intensi controlli su strada e in due attività imprenditoriale quello svolto lo scorso venerdì a Comacchio e Lidi da parte dei Carabinieri della Compagnia insieme ai colleghi del Nucleo Forestale, del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ferrara e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Bologna: tre persone denunciate, una sanzionata amministrativamente e un’attività sospesa.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale ad un ventenne di Codigoro alla guida di un’utilitaria, risultato avere un tasso alcolemico oltre la soglia consentita, e in particolare quasi di 1g/l, è stata ritirata la patente e tolto il veicolo che è stato affidato ad altra persona, idonea alla guida.

Un cittadino straniero di Mesola è invece stato fermato a bordo di un’auto di grossa cilindrata lungo la statale Romea sprovvisto di patente poiché già ritirata. I Carabinieri lo hanno denunciato procedendo al sequestro amministrativo del veicolo. Sempre lungo la Romea, un trentenne di Comacchio è stato sorpreso a bordo del suo furgone con la patente scaduta. Per lui è scattata una sanzione amministrativa e il ritiro del titolo di guida.

I controlli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ferrara hanno interessato uno stabilimento balneare di Porto Garibaldi dove sono emerse irregolarità per la presenza di un lavoratore in nero. L’attività è stata quindi temporaneamente sospesa ed è stata elevata una sanzione amministrativa di 4.500 euro circa.

Il Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Bologna ha effettuato invece controlli di competenza presso un ristorante di Comacchio dove non sono state rilevate gravi irregolarità ma è stato comunque attivato l’Ausl estense per l’emissione di un provvedimento prescrittivo per alcune lievi anomalie riscontrate. Non sono state elevate sanzioni amministrative.

In ultimo, il Nucleo Carabinieri Forestale è stato impegnato in controlli in materia di trasporto e gestione dei rifiuti, sorprendendo madre e figlio di Massa Fiscaglia mentre trasportavano a bordo di un furgone 60 pedane in legno. Al momento non è scattata la denuncia ma sono in corso accertamenti per verificare la provenienza e la destinazione del materiale.

