MASSIMILIANO MORETTI NUOVO GIOCATORE DELLA SELLA CENTO

Massimiliano Moretti è un nuovo giocatore della Sella Cento. Il classe 2005 ha firmato per un anno. Si tratta di un’ala forte di 203 cm x 85 kg, in grado di giocare anche da ala piccola, che andrà a dare una mano al reparto lunghi del roster di coach Di Paolantonio.

Massimiliano inizia giovanissimo a Umbertide, la sua città natale in provincia di Perugia e rimane fino all’under 17, quando arriva la chiamata di Forlì. Purtroppo, un infortunio al tendine rotuleo non gli permette di esprimere a pieno il suo valore, ma l’ultima stagione passata a recuperare, gli ha consentito di prepararsi al meglio per il futuro.

Ecco le prime parole da biancorosso:

“Sono estremamente felice e fiducioso di unirmi alla Benedetto XIV della Cento per questa nuova avventura in Serie A2. Dopo un anno difficile a causa dell’infortunio, sono ancora più determinato a dare il massimo e a dimostrare il mio valore in campo. Questa è un’opportunità importante per la mia carriera e mi impegnerò con tutte le mie forze per contribuire ai successi del team.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...