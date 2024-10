Mesola – Centese 3-: MA CHE BELLA PARTITA, QUANDO PERDERE AIUTA A CRESCERE

Scorri e Leggi l’articolo dopo la pubblicità

MA CHE BELLA PARTITA: QUANDO PERDERE AIUTA A CRESCERE

Mesola – Centese 3-1Pirreca 4, Allegrucci 25 , Allegrucci 53, Ferro 88

La Centese esce da questa sfida senza rammarico, anzi, con rinnovata determinazione. La prestazione di ieri ha confermato che la squadra può competere a testa alta con le migliori del campionato. Con 16 punti in 8 partite, la Centese sta tenendo un ottimo ruolino di marcia, da neopromossa e perfetta outsider.

Difesa arcigna e un attacco meno incisivo del solito

In campo, la Centese ha affrontato con coraggio una delle squadre più solide del campionato, il Mesola, che ha saputo sfruttare al meglio le poche occasioni create, concretizzando con freddezza e vincendo con merito. Il nostro attacco, meno incisivo del solito, ha dovuto misurarsi con una difesa avversaria organizzata e difficile da superare. Il centrocampo del Mesola, composto dagli esperti Neffati e Cantelli, ha dato equilibrio alla manovra, mentre davanti la coppia d’attacco, con il velocissimo Giuseppe Davo e la punta Allegrucci, ha saputo colpire nei momenti decisivi, punendo le rare distrazioni della nostra difesa.

Un’atmosfera di grandi occasioni a Mesola

Il Comunale Angelo Duo di Mesola, con la sua piccola struttura, era sold out: un pubblico da grandi occasioni ha riempito la tribunetta e si è assiepato dietro le reti, creando un’atmosfera spettacolare di sport, passione e amicizia. È stato un tifo corretto e caloroso, che ha reso l’evento davvero piacevole.

Mercoledì 30 ottobre, sfida contro il Castenaso

Ora la mente è già a mercoledì 30 ottobre, quando alle 20:30 la Centese affronterà il Castenaso in notturna, ancora una volta a Decima, per via dei problemi tecnici legati al malfunzionamento dei fari dello stadio G&G /Bulgarelli. Una situazione che penalizza la comunità Centese e che meriterebbe una soluzione definitiva per permettere a tutti di vivere lo spettacolo del calcio locale.

