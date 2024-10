BASKET: SELLA CENTO 65 – CANTU’ 85

Scorri e Leggi l’articolo dopo la pubblicità

La Benedetto XIV arriva a Desio per la sfida contro la prima della classe, forse la vera e propria candidata numero uno per la promozione diretta: l’Acqua S.Bernardo Cantù. Berdini, accolto dagli applausi del suo ex pubblico, completa il quintetto centese con Nobile, Delfino, Davis e Benvenuti. Dall’altra parte, De Nicolao, Moraschini, Riisma, Basile e Possamai. Out Sperduto per un problema al dito che verrà rivalutato e Mcgee.

PRIMO QUARTO

La partita è subito molto fisica, Possamai prima e Benvenuti poi trovano i primi due per parte della serata, poi una tripla di Basile e un 5 in fila di Davis si susseguono per il 7-7 iniziale. La Sella spreca un contropiede e dall’altra parte è ancora Basile a punire da tre. Berdini risponde con la stessa moneta con l’aiuto del tabellone. Valentini si iscrive al match con un’altra tripla, poi Baldi Rossi e Burns consentono ai padroni di casa di dare la prima spallata al match, la qualità della difesa dei canturini si alza e dopo un’altra tripla di Baldi Rossi il primo quarto finisce 24-16.





SECONDO QUARTO

Moraschini spara ancora da tre, alzando le già ottime percentuali dei suoi e Cento fatica a trovare soluzioni in attacco. Ora per la squadra di Brienza il canestro è una vasca da bagno, mentre per la Benedetto è un’impresa segnare con continuità, coach Di Paolantonio ferma la partita sul 33-19. Cantù gioca in fiducia e trova soluzioni in attacco, Valentini trova un piazzato per niente scontato che lancia il +18 che diventa +21 dopo l’ennesima tripla, questa volta di Piccoli e per la Sella è davvero difficile mettere i bastoni tra le ruote. Davis muove la retina, forza due perse consecutive di Cantù e conquista tre rimbalzi offensivi per il -16. La Sella avanza la pressione a tutto campo, ma dopo un altro rimbalzo in attacco di Possamai, Moraschini fa +22. Delfino e Henderson cercano di andare al ferro ma rimbalzano sempre sulla fisicità dei lunghi canturini, Baldi Rossi segna in contropiede sulla sirena ed è notte fonda Benedetto. 53-27 Cantù.

TERZO QUARTO

Nobile trova due punti di rara sensibilità e la Sella difende come meglio può, tenendo Cantù senza segnare per oltre 4’ e forzando diverse palle perse, ma non riesce a concretizzare in attacco quanto necessario per iniziare una vera e propria rimonta. Delfino segna la tripla del -17 e ancora una volta la Benedetto non riesce ad approfittare dei tiri buoni che crea. La difesa dei ragazzi di Di Paolantonio è ai limiti della perfezione, Delfino segna dal gomito il canestro del -16, dopo la sfuriata da cinque punti di Burns. Baldi Rossi brucia la difesa centese con una tripla ma è solo il decimo punto di Cantù e vale il +18. La Sella trova la lunetta con continuità e costringe gli avversari a far fatica in attacco: segnali incoraggianti per staff e società da questo terzo quarto. Berdini fa 2/2 per il -14, ma Piccoli prova a spegnere l’entusiasmo della Benedetto con la tripla del 66-49 dopo 30’.

QUARTO QUARTO

Ora le due difese sono impressionanti per fisicità e applicazione, Baldi Rossi trova due punti di talento appoggiandosi al tabellone e Henderson fa lo stesso dall’altra parte, poi Basile si mangia letteralmente il ferro con una schiacciata che non si vede spesso in questa categoria. La Sella trova ancora la qualità del tiro in attacco, ma non porta a casa punti e Moraschini fa +20 dopo l’arresto e tripla. Delfino inventa una tripla in faccia a Basile e la Sella lotta con cuore e unione di intenti fino alla fine, ma Cantù ha giocato un primo tempo semplicemente perfetto:

TABELLINI

ACQUA S.BERNARDO CANTU’: Valentini 7, Baldi Rossi 13, Moraschini 14, De Nicolao 2, Piccoli 9, Beltrami, Basile 14, Burns 12, Riismaa, Possamai 12,

SELLA CENTO: Tamani, Ramponi, Tanfoglio, Henderson Jr. 11, Alessandrini 7, Berdini 5, Delfino 12, Moretti, Sperduto, Davis IV 17, Benvenuti 9, Nobile 4

Crediti: Antonio Iachini

Mi piace: Mi piace Caricamento...