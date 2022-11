MESOLA: viola il divieto di avvicinamento alla persona offesa: 32enne mesolano arrestato dai Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 25 novembre, i Carabinieri della Stazione di Mesola hanno tratto in arresto, in esecuzione di una ordinanza di arresti domiciliati emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bologna, un 32enne del posto indagato per stalking.

L’uomo era sottoposto già dallo scorso mese di settembre alla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa poiché accusato di stalking da una donna residente nel bolognese conosciuta per lavoro alcuni anni fa e che l’indagato aveva perseguitato con centinaia di messaggi telefonici, mail e chiamate.

Tuttavia, durante i mesi di ottobre e novembre scorsi, il mesolano ha reiterato le sue condotte persecutorie inviando altri messaggi alla vittima la quale si è rivolta nuovamente ai Carabinieri della Stazione di Pianoro (BO) per chiedere provvedimenti subito adottati dal Tribunale.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.

Mi piace: Mi piace Caricamento...