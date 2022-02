Meteo: a San Valentino arrivano pioggia e neve a bassa quota

Alla fine di domenica primi segnali di peggioramento, poi un’intensa perturbazione influenzerà le condizioni meteo a partire dal lunedì di San Valentino: torna la neve fino in pianura 13 Febbraio 2022.

L’aria fredda che sta affluendo sull’Italia riporta le temperature entro le medie stagionali in tutto il Paese, con un clima dal sapore più invernale. Dopo le prime deboli piogge attese per la fine di domenica, un deciso peggioramento meteo si conferma per l’inizio della settimana, con l’arrivo lunedì di un’intensa perturbazione atlantica (la numero 4 del mese), che questa volta investirà anche le regioni settentrionali, dove la lunga assenza di piogge e nevicate ha provocato un grave deficit idrico.

Le nevicate in particolare sono previste lunedì su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, dove si spingeranno fino a quote collinari, e nella notte seguente non è esclusa una breve fase di neve mista a pioggia fino in pianura al Nord-Ovest.

fonte Redazione Meteo.it

