POGGIO RENATICO: Cambio sede del Servizio Continuità Assistenziale (ex guardia medica)

In relazione agli allagamenti della settimana scorsa, da sabato 27 agosto alle ore 8.00 il Servizio di Continuità Assistenziale di Poggio Renatico sarà trasferito temporaneamente presso la sede della Medicina di gruppo in via Salvo D’Acquisto 1/A.

Il Servizio di Continuità Assistenziale (ex guardia medica) è attivo tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e nei giorni prefestivi e festivi dalle ore 8.00 alle 20.00.

L’accesso al servizio è consentito SOLO previa telefonata al numero 840 000 768.

Il medico di continuità assistenziale, in base al quadro clinico descritto, valuterà la necessità di programmare una visita a domicilio oppure se invitare il cittadino ad accedere all’ambulatorio della Medicina di gruppo negli orari diurni.

Nel caso in cui il paziente, previo accordo col medico, si rechi presso il Servizio, dovrà accedervi dall’ingresso principale in via Salvo D’Acquisto 1/A.

Il Servizio di Continuità Assistenziale è gratuito per tutta la popolazione residente di ogni fascia di età e si svolge su attivazione dell’utente, attraverso la chiamata telefonica al numero indicato (840 000 768).

