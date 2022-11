MUSICFILM Festival delle colonne sonore /semifinale concorso di Doppiaggio Ernesto Brancucci sabato 19 novembre ore 21 Teatro Pandurera

Fondazione Teatro G.Borgatti.Pandurera.CentoIn arrivo, sabato 19 novembre- alle ore 21, l’atteso concerto/show “Musicfilm” –Festival delle colonne sonore /semifinale concorso di Doppiaggio Ernesto Brancucci.Le più belle colonne sonore del cinema eseguite dalla Ferrara Film Orchestra, diretta dal M° Roberto Toschi.

Angelo Maggi (doppiatore di Tom Hanks, di Iron Man e del commissario Winchester dei Simpson), insieme a Edoardo Boselli, condurrà questo viaggio musicale per parlare di cinema e di doppiaggio.L’evento sarà un’occasione per gli spettatori di partecipare attivamente, tra l’altro dirigendo l’orchestra in prima persona con il conduct us.

Un’occasione anche per scoprire il programma della 6° edizione che si terrà a Ferrara dal 2 al 4 Dicembre.All’interno dello spettacolo avrà luogo la semifinale della prima edizione del “Premio del doppiaggio cantato Ernesto Brancucci”, alla quale su 128 candidature da tutta Italia, 12 semifinalisti si esibiranno sul palco dell’Auditorium Pandurera di Cento e soltanto 8 approderanno sul palco del

Teatro Comunale di Ferrara per la finale del Musicfilm Festival.

La Giuria sarà composta da:VIRGINIA BRANCUCCI (Direttrice Musicale della Scuola Ermavilo di Roma e della Chorus Line Srl, che si occupa da anni di curare le versioni italiane di tutte le canzoni presenti nei film Disney e di altre numerosissime società)

LORENA BRANCUCCI (Docente di sincronismo labiale della Scuola Ermavilo di Roma ed è paroliera e liricista ufficiale della Disney in Italia.)DANIELE GIULIANI (Direttore di doppiaggio, doppiatore e dialoghista, figlio di Massimo Giuliani.)

per info e acquisto biglietti: fondazioneteatroborgatti.it – biglietteria@fondazioneteatroborgatti.it – 051/6843295

NB: domenica 20 novembre, sempre al Teatro Pandurera si terrà un workshop di doppiaggio proprio sotto la guida di Angelo Maggi!

Un’occasione imperdibile per conoscere e lavorare con il grande doppiatore Angelo Maggi e vivere l’affascinante esperienza del doppiaggio, mettendo a disposizione il proprio talento per dare espressione alle emozioni.

Per saperne di più…MUSICFILM – Festival delle colonne sonore è un evento che culmina a Ferrara e organizzato dall’Associazione MusicFilm con l’obiettivo di ricordare e celebrare la musica da film e il cinema in generale. Nato nel 2016, il festival delle colonne sonore si racconta con tematiche diverse anno per anno cercando di raccogliere esperienze di vita, aspirazioni e riflessioni sviluppate attorno al mondo della musica e del cinema per metterle in circolo come patrimonio comune coinvolgendo compositori, doppiatori, attori e registi. È un progetto innovativo ambizioso, che nasce dalla fortissima volontà di creare un evento inclusivo, di condivisione, che coinvolga il pubblico. L’obiettivo è quello di trovare un nuovo modo di vivere il cinema e Ferrara: più coinvolgente, più semplice, consapevole e popolare allo stesso tempo. Dal 2021 diventa una tre giorni di formazione, spettacolo e solidarietà.

Musicisti, cantanti, professori, organizzatori, autori, tutti uniti per creare insieme progetti atti a valorizzare l’arte cinematografica attraverso eventi. Aperta ad ogni tipo di collaborazioni e partnership culturale di valore, l’associazione vuole avere particolare attenzione anche per la solidarietà. Obiettivo primario ripristinare il giovane pubblico a tornare al cinema. Vivere un momento condiviso con gli altri in sala (pur nell’isolamento della visione), vivere un complesso lavoro di identificazione, nella difficile impresa di allenarsi a entrare nella mente e nell’emotività delle altre persone (un lavoro che è stato importante nel contribuire a sviluppare abilità sociali fondamentali per gli esseri umani) e tanti altri motivi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...