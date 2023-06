di Marco Cevolani

In Viale della Libertà si avrà l’istituzione temporanea di dodici stalli di sosta a pagamento, a seguito dell’istituzione della zona ZTL in Corso Guercino, nel tratto compreso tra via Accarisio e via Campagnoli, per i noti lavori di adeguamento sismico del nostro teatro.

