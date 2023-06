VELODROMO DI CENTO: C’è l’omologazione

Finalmente ci siamo: il velodromo Corrado Ardizzoni di Cento è ufficialmente omologato e pienamente funzionante!In Emilia-Romagna ci sono tre velodromi: Forlì, Fiorenzuola d’Arda e Cento. La nostra struttura però necessitava di qualche miglioramento strutturale ed era rimasto senza gestore dal 2019. Dopo il rifacimento del manto nel 2021 si sono resi necessari ulteriori lavori, in particolare ai perimetri e alle balaustre per consentirne l’omologazione ufficiale. Oggi dopo aver ricevuto la documentazione necessaria e aver svolto un sopralluogo la Federazione Ciclistica Italiana ha ufficialmente omologato il Velodromo Corrado Ardizzoni. Una bella notizia per le tante e tanti appassionati e sportivi, non solo della nostra città, ma di tutta la Regione, che oggi hanno un nuovo spazio, sicuro e pienamente funzionante in cui allenarsi e gareggiare. Un grande ringraziamento al Vicesindaco Salatiello che si è curato personalmente di tutti gli aspetti legati ai lavori e alla gestione dell’impianto. Siamo davvero orgogliosi e contenti di aver restituito questo fondamentale spazio sportivo alla nostra comunità.

