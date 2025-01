Opera prima per Mario Campanini, “Il mondo di Lù”

E’ stato presentato stamattina, all’interno della Galleria Vittorio Cevolani,con una intervista telefonica, l’opera prima del novarese Mario Campanini, “Il mondo di Lù” che ha raccontato la sua esperienza di adozione di Lucius e di sua madre, provenienti dall’Amazzonia.

“Lucius è arrivato insieme alla sua mamma nel mese di maggio del 2021 – racconta l’autore – Dal Brasile. Anzi, dal cuore verde del Brasile: l’Amazzonia. Eravamo ancora in piena emergenza pandemica, con tutti i divieti, i blocchi e le limitazioni di carattere sanitario e burocratico. E soprattutto la burocrazia, si sa, è un mostro invincibile. Quasi invincibile… Forti di una convocazione del Tribunale per formalizzare l’istanza di adozione della mamma di Lù, che conoscevamo e seguivamo da quando era bambina, tra carte bollate, traduzioni e apostille abbiamo sconfitto il mostro burocratico. Che nel nostro caso aveva addirittura due teste, perché ne esisteva un esemplare nostrano ed un suo clone laggiù, oltreoceano. Ma ce l’abbiamo fatta! Io e Patrizia siamo diventati genitori e nonni in un colpo solo!”

