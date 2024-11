Ospedale di Cento, dal 29 novembre attiva la sbarra per il parcheggio dipendenti L’accesso sarà possibile solo con il Badge Aziendale

Da venerdì 29 novembre verrà attivata la sbarra che permette l’accesso al parcheggio per i dipendenti, sito in via della Libertà, nelle adiacenze dell’Ospedale di Cento.

L’ingresso sarà regolato dal lettore di Badge Aziendale che permetterà quindi l’accesso a tutti i dipendenti Ospedalieri e dell’Azienda USL di Ferrara.

Si ricorda che sarà possibile parcheggiare l’auto negli spazi bianchi a disposizione, mentre gli spazi gialli sono riservati esclusivamente alle auto di servizio AUSL.

L’area di sosta nota come “Parcheggio dell’ospedale”, era ritornata, nelle disponibilità dell’Azienda Usl di Ferrara che ne è proprietaria, a fine settembre 2023. L’obiettivo era proprio quello di destinarla ad un uso esclusivo di parcheggio dei propri mezzi e di quelli dei propri dipendenti. A fine giugno 2024 inoltre, è stata posizionata la sbarra all’ingresso che ora, dopo i necessari adempimenti tecnici, funzionerà solo con i badge aziendali.

Mi piace: Mi piace Caricamento...