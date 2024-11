NUOVO ‘HOUSE ORGAN’ DEL COMUNE: Comunicato congiunto delle Testate Giornalistiche centesi

Comunicato stampa congiunto in riferimento alla nuova pubblicazione “Il Gambero” del Comune di Cento

Cento è sempre stata riconosciuta come fulcro della stampa locale e libera e infatti fino a pochi anni fa numerose erano le testate che si potevano trovare in edicola, tutte, anche se di differente schieramento politico, improntate alla diffusione di notizie del territorio e sul territorio.

Ci è quindi sembrato, fin da subito, molto strano che il Comune di Cento avesse necessità di un house organ dedicato, piuttosto che coinvolgere, meglio, le redazioni rimaste ad operare sul territorio.

La stampa locale, essendo prevalentemente ancora a diffusione gratuita, vive e sopravvive grazie agli introiti pubblicitari.

Il Comune di Cento ora divulgherà notizie attraverso un proprio organo di stampa, tra le altre cose che nasce fuori dalle mura cittadine: a stamparlo e diffonderlo sarà infatti una cooperativa dell’area bolognese; come se non bastasse, tramite terzi, ha raccolto pubblicità, togliendo di fatto lavoro ai giornali locali, perché, vale la pena ricordare, che se i giornali sono a diffusione gratuita, dietro a essi c’è comunque, pero ognuno di loro, una attività imprenditoriale e famiglie che vivono di queste attività e quindi, di fatto, il Comune di Cento si mette in concorrenza con il privato.

