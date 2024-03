PIEVE DI CENTO: 39^ Maratonina delle 4 Porte-VIDEO

Come ogni anno, da 47 anni, a Pieve di Cento si è vissuto un’autentica festa per lo sport, il benessere, lo stare insieme: la “Camminata intouren a la Piv ed Zent”. “Da 39 anni poi – afferma il sindaco Luca Borsari – questa festa è anche un appuntamento podistico fra i più conosciuti e apprezzati della Regione con la Maratonina delle 4 Porte . Come ogni anno organizzazione impeccabile Grazie al Gruppo Podistico “i Cagnon” e a tutti i volontari che quest’anno hanno accolto:1.776 iscritti alla camminata, 600 alla mini camminata, 324 alla mezza maratona! Io e Vittorio Taddia abbiamo avuto anche quest’anno il piacere di immergerci nel clima di serenità e festa che da sempre questa giornata è capace di regalare a Pieve!”

