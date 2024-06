PIEVE DI CENTO: Al via il trasferimento della Slum Campanini: Un nuovo stabilimento produttivo di eccellenza e nuovi posti di lavoro

Si è tenuta questo pomeriggio a Pieve di Cento la conferenza stampa

per dare ufficialmente il via al nuovo piano di sviluppo che coinvolge la Campanini Spa by Cyklop, ex

Slum Campanini, impresa storica di Pieve che dal 2018 fa parte della multinazionale Cyklop.

Proprio in questi giorni è stata ufficialmente presentata al Comune di Pieve di Cento la formale

domanda di Permesso a costruire delle opere di urbanizzazione connesse e propedeutiche al nuovo

stabilimento. Tale passaggio avviene in seguito e in virtù di un lungo e approfondito iter urbanistico

condotto negli ultimi anni in sinergia con il Comune, un iter che ha consentito di rendere il terreno

acquistato da Cyklop e già in parte urbanizzato, urbanisticamente idoneo ad ospitare il nuovo

stabilimento. È infatti stato modificato il vecchio piano particolareggiato di quella lottizzazione

artigianale, adeguandolo alle nuove normative urbanistiche e ambientali e modificandolo in

funzione dello stabilimento che dovrà ospitare.

L’avvenuta presentazione della domanda consente quindi oggi all’azienda di affermare che, non

appena saranno terminate le opere di costruzione, intende trasferire la propria sede di Pieve di

Cento dal centro storico per collocarsi nella zona industriale (via del Fosso) all’interno di un nuovo

stabilimento produttivo di eccellenza. Spazi più ampi, tecnologie evolute ma soprattutto potenziali

nuovi posti di lavoro: l’attuale storico stabilimento risulta poco funzionale rispetto alle esigenze

delle nuove linee produttive e poco accessibile da un punto di vista logistico, oltre ad essere

collocato in un contesto prettamente urbano e quindi incoerente e incongruo alla destinazione

d’uso produttiva. Inoltre, lo stabilimento nella sua sede attuale non ha nessuna possibilità di

sviluppo, mentre nella nuova sede di circa 10mila metri quadri, che sarà progettata secondo le

nuove norme e performance ambientali, oltre allo spazio dedicato alla produzione di 8mila metri

quadri idoneo ai maggiori flussi di lavoro previsti, avrà anche un’area dedicata alla ricerca e sviluppo

industriale.

“Siamo entusiasti di annunciare l’inizio dei lavori di

costruzione necessari per l’apertura del nostro

nuovo sito produttivo dedicato alla realizzazione di

reggette per pallet, un progetto che rappresenta

un passo avanti significativo verso la sostenibilità e

l’innovazione nel nostro settore. Questo nuovo

impianto è un esempio concreto del nostro

impegno verso una reale economia circolare.

Attraverso un processo avanzato di lavorazione

della plastica usata, siamo in grado di trasformarla

in materia prima per la produzione delle nostre

reggette. Questo ciclo virtuoso non solo riduce

l’impatto ambientale dei rifiuti plastici, ma

contribuisce anche a preservare le risorse naturali,

creando un prodotto di alta qualità e sostenibile.

Nel nostro nuovo sito, utilizzeremo tecnologie

all’avanguardia, inclusi estrusori di ultima

generazione, per garantire efficienza e precisione

nel processo produttivo. Questo ci permetterà di

offrire ai nostri clienti reggette per pallet che

soddisfano i più elevati standard di resistenza e

affidabilità, senza compromettere il nostro

impegno per l’ambiente.” ha dichiarato Roberto

Salemme, Global CEO di Cyklop.

