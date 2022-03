Da Cuore a Cuore, Charity Point per cure mediche a domicilio.

È aperto il Charity Point di Ant, all’interno troverete prodotti frutto di donazioni di cittadini e aziende che partecipano attivamente ad una pratica di economia solidale, riutilizzo e non spreco, donando abiti e oggetti usati in buono stato o merce nuova non utilizzata.

I fondi raccolti sono destinati a Fondazione ANT Italia Onlus per le attività gratuite di assistenza medico specialistica a casa dei malati di tumore e dei progetti di prevenzione oncologica.

Orari:

Mercoledì e Venerdì dalle 09.00 alle 12.00

Sabato dalle 15.00 alle 18.00

Via Provinciale 12 – Pieve di Cento

Aperto il Temporary Charity Point di Ant

