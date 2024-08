Pieve di Cento: dal 30 agosto al 1 settembre 2024 torna la “Fiera di Pieve”

Tre giorni di spettacoli, cultura, musica e cibo

Al via la 57^ Fiera di Pieve di Cento, l’evento, promosso e organizzato dall’associazione Pro Loco si aprirà venerdì 30 agosto alle ore 18.00 in piazza Andrea Costa con il consueto saluto delle autorità, taglio del nastro e accompagnamento musicale della banda Giuseppe Verdi di Cento. All’inaugurazione sarà presente anche Irene Priolo, Presidente facente funzione della Regione Emilia Romagna.

Ritorneranno tra le vie di Pieve artigiani e commercianti, senza dimenticare i numerosi stand gastronomici; le attività commerciali effettueranno aperture straordinarie e non mancheranno i momenti di intrattenimento.

Oltre al palco di piazza Costa dove come di consueto ogni sera sarà proposta musica e spettacolo, sarà presente anche una postazione speciale presso Porta Ferrara dove, grazie alla programmazione della Scuola di Artigianato Artistico del Centopievese, ogni sera si alterneranno diversi gruppi musicali.

Come ogni anno, numerosi gli appuntamenti con l’arte e la cultura: sabato 31 agosto doppia inaugurazione a “Le Scuole”: in biblioteca alle 18.00 sarà inaugurata la mostra Discover. Musica Da Leggere E Da Guardare, mentre alle 18.30 in Pinacoteca aprirà al pubblico la mostra Enzo minarelli – poema a colori, Opere visuali 1978-2019, entrambe le esposizioni sono a cura di Valeria Tassinari.

Presso il Museo delle Storie di Pieve in Rocca sarà invece sarà allestita una mostra di foto storiche del borgo che raccontano tradizioni e luoghi ormai trasformati dal tempo.

Saranno previste inoltre due aperture straordinarie: la Chiesa dei Santi Rocco e Sebastiano

(apertura a cura dei volontari SABATO 31/08 e DOMENICA 1/09: 10.00-12.00, 16.00-19.00, 21.00-23.00. Alle ore 22.30: spettacolo con luci, suoni e colori) e la Chiesa Della Santissima Trinita’ (apertura a cura dei volontari del Gruppo FAI di Pieve di Cento SABATO 31/08 e DOMENICA 1/09: 10.00-12.00, 16.00-19.00, 21.00-23.00).

La Fiera si concluderà con i fuochi d’artificio che torneranno a illuminare il cielo domenica 1° settembre alle ore 23.30, durante la cerimonia chiusura e saranno ambientati nella zona del Ponte Vecchio.

“La fiera di Pieve, giunta alla sua 57a edizione, è un evento profondamente radicato nel cuore della comunità locale. Per noi pievesi, la “festa dei giovani” rappresenta un momento di ritrovo, spensieratezza e celebrazione della nostra identità collettiva. Quest’anno, grazie all’incessante lavoro dei volontari della Pro Loco, la fiera si presenta più ricca che mai, con molteplici punti spettacolo distribuiti per il paese, oltre al palco principale che sarà allestito in piazza.

La collaborazione tra le diverse realtà del territorio ha permesso di mettere in piedi un programma artistico e culturale di alto livello, offrendo ai visitatori anche l’opportunità di esplorare i nostri musei e le nostre chiese. Durante le giornate della manifestazione, il centro storico si trasformerà in un vivace mercato all’aperto, con espositori provenienti da tutta Italia che proporranno una vasta gamma di prodotti e servizi. Questo evento è reso possibile grazie alla stretta sinergia tra i volontari della Pro Loco, l’amministrazione comunale e il comitato degli operatori economici, che ogni anno lavorano insieme per migliorare e affinare l’organizzazione della fiera. La loro dedizione e impegno garantiscono che la festa continui a crescere, mantenendo vivo lo spirito della nostra comunità.” ha dichiarato il presidente di Pro Loco Francesco Taddia. Per il sindaco Luca Borsari “La Festa dei Giovani è parte di noi, della nostra storia e del nostro modo di essere. Grazie alla ProLoco di Pieve di Cento, ai nostri Commercianti, alle Forze dell’ordine e alla Protezione civile potremo vivere ancora una volta la nostra Festa, ma sarà compito di tutti noi pievesi cogliere in questi giorni l’occasione per riscoprire e far scoprire a noi e ai nostri visitatori la bellezza del nostro essere comunità” .

