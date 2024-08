PRESENTAZIONE NUOVE MAGLIE E CONFERENZA COACH DI PAOLANTONIO

Dopo la prima uscita stagionale della Sella Cento, nello scrimmage contro Ferrara di sabato 31.08 alle 17:30, la giornata dedicata alla Benedetto proseguirà.

Dalla Baltur Arena, tifosi, giocatori, società e interessati vari, sono invitati all’appuntamento delle 20, all’oratorio di San Biagio. Proprio lì, dove la storia della Benedetto è iniziata 60 anni fa, si terrà la presentazione ufficiale delle nuove maglie da gioco.

La serata sarà divisa in due parti: la prima per raccontare i valori e i pensieri che hanno portato alla realizzazione di quella che è molto di più di una semplice divisa, con il coinvolgimento diretto dei creativi, della società e dei giocatori della Sella.

Nella seconda parte, dopo aver presentato il nuovo che avanza, grazie al lavoro di Giorgio Pullega, faremo un tuffo nel passato, omaggiando la presenza di ospiti che hanno reso grande questa società e concludendo con lo scoprimento della targa dedicata ai 60 anni della Benedetto XIV, con l’aiuto del sindaco di Cento, Edoardo Accorsi.

Questa serata speciale rappresenta un altro step di avvicinamento alla stagione e la Benedetto lo compirà, come sempre, al fianco dei suoi splendidi tifosi.

Non finisce qui! In occasione della vigilia della prima uscita ufficiale della Sella Cento, il coach Emanuele Di Paolantonio sarà al Ristorante Benedetto in Piazza Cardinal Lambertini, venerdì 30.08 dalle 21 circa, per rispondere ad alcune domande o curiosità sulla stagione prossima ad iniziare.

