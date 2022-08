POGGIO RENATICO: ARRESTATO UNO SCIPPATORE

IL POMERIGGIO DEL 2 AGOSTO, IN VIA SEGADIZZO DI POGGIO RENATICO, UNA DONNA DEL LUOGO, CHE VIAGGIAVA IN BICICLETTA, SI ERA VISTA SCIPPARE LA PROPRIA BORSETTA DA UNO SCONOSCIUTO. ALLA RICHIESTA D’AIUTO DELLA VITTIMA, RISPONDEVA CON PRONTEZZA UN ASSISTENTE CAPO DELLA QUESTURA DI FERRARA, CHE SI ERA TROVATO A PASSARE NELLE VICINANZE, IL QUALE INSEGUIVA E BLOCCAVA LO SCIPPATORE, AIUTATO DA UNA PATTUGLIA DEI CARABINIERI DELLA STAZIONE DI POGGIO RENATICO INTERVENUTA IN SUO RINFORZO. L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA ESTENSE HA CONVALIDATO L’ARRESTO, DISPONENDO LA MISURA DELL’OBBLIGO DI DIMORA A CARICO DEL REO. SI TRATTA DI UN 34ENNE RESIDENTE A BERTINORO (FC). FORTUNATAMENTE LA VITTIMA E’ RIMASTA ILLESA.

