Ponte di Dosso: a breve i lavori di consolidamento diviso in due fasi

Nel corso dell’alluvione del maggio 2023 la sommità del ponte ha subito un duro colpo a causa delle abbondanti precipitazioni che hanno danneggiato e deteriorato asfalto e giunti, e quelle ennesime abbondanti piene del fiume Reno hanno posto in maniera ancora più pressante la necessità di rafforzare l’impalcato (piloni e travi). “Partecipando attivamente al percorso della ricostruzione post alluvione – spiega il sindaco di Pieve di Cento Luca Borsari -, percorso coordinato dalla Presidente della Regione Irene Priolo e diretto dal commissario nominato dal Governo, il Generale Figliuolo, siamo riusciti ad inserire il finanziamento di un fondamentale intervento di consolidamento del Ponte, dando così un determinante contributo al necessario lavoro di miglioramento della sicurezza idraulica e infrastrutturale del nostro territorio di fronte a questi sempre più frequenti fenomeni climatici estremi. L’intervento – precisa Borsari – sarà suddiviso in due fasi, ovvero due cantieri distinti: la prima riguarderà il rifacimento della soletta (asfalto), dei giunti e della banchina, la seconda interesserà invece il consolidamento dell’impalcato. Già dai prossimi giorni inizieranno le operazioni di sondaggio propedeutiche all’esecuzione dei lavori veri e propri. Sono in contatto con il collega Roberto Lodi, Sindaco di Terre del Reno, con il quale porteremo avanti il necessario iter amministrativo e comunicheremo le varie fasi dei lavori e relative modifiche alla viabilità”.

