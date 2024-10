Rimonta Centese, 2-2 contro il Trebbo di Reno

Al Comunale di Trebbo di Reno, si è disputata una sfida avvincente tra Trebbo e Centese, conclusasi con un pareggio 2-2, che ha tenuto col fiato sospeso tifosi e appassionati.

Il Trebbo ha subito trovato il vantaggio nei primi minuti con Edoardo Marchi, e ha raddoppiato ad inizio ripresa grazie al difensore Dovesi, mettendo la Centese in difficoltà. Ma i ragazzi della Centese non si sono arresi, reagendo con grande forza e determinazione.

La rimonta è cominciata con un fantastico gol di Edoardo Fabbri, che ha riaperto la partita con un magnifico tiro a giro che si è insaccato alle Spalle dell incolpevole portiere Fantini. Successivamente, Bonvicini ha siglato il gol del pareggio, coronando una fase di grande spinta offensiva della squadra.

Negli ultimi minuti, la Centese ha continuato a spingere, creando numerose occasioni e sfiorando la vittoria. Il grande carattere e ardore agonistico dimostrato dalla squadra ha inorgoglito i tifosi centesi, accorsi in un centinaio per sostenere la squadra con passione.Onore anche al trebbo, che ha disputato un ottima gara, dimostrando di meritare una migliore posizione di classifica.

