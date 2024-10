PORTOMAGGIORE. Controlli congiunti di Carabinieri e Polizia Locale per il sovraffollamento. Sanzioni amministrative per oltre 15.000 euro.

Nella mattinata di oggi i Carabinieri della Compagnia di Portomaggiore insieme agli Agenti della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni “Valli e Delizie” hanno dato corso all’ennesimo servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Portomaggiore, finalizzato al contrasto del fenomeno del sovraffollamento abitativo nella comunità pakistana.

All’esito dei controlli, che hanno interessato complessivamente una quarantina di cittadini pakistani, domiciliati in cinque abitazioni del portuense, cinque persone sono state sanzionate per complessivi 15.000 euro per non avere comunicato all’Autorità di Pubblica Sicurezza che ospitavano, presso le rispettive abitazioni, complessivamente ben quindici connazionali. Due di questi, inoltre, sono stati multati per ulteriori 200 euro per aver violato i parametri, fissati con ordinanza dell’Unione dei Comuni, che stabiliscono il numero massimo di occupanti di un’abitazione in rapporto alla sua superficie.

Carabinieri e Polizia locale fanno sapere che i controlli saranno ripetuti per mantenere alta l’attenzione sul fenomeno.

FERRARA: inaugurata in Piazza del Municipio alla presenza delle Autorità locali la nuova sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Questa mattina, alle ore 10:00, in Piazza del Municipio nr. 5, è stata inaugurata la nuova sede dell’A.N.C. di Ferrara. All’evento erano presenti il Prefetto Massimo Marchesiello, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Alessandro Di Stefano, l’assessore del Comune di Ferrara Nicola Lodi ed il Comandante della Polizia Locale Claudio Rimondi, rappresentanze delle forze armate e di polizia, e dei giovani studenti delle scuole medie “Bonati”.

La nuova sede è stata intitolata all’Appuntato Giuseppe VASSALLO ucciso a Filo d’Argenta l’8 maggio 1945 nel corso di sanguinose rappresaglie che caratterizzano il burrascoso dopoguerra e rinvenuto cadavere nelle campagne del ravennate. Alla cerimonia hanno partecipato anche la figlia dell’Appuntato, Maria, ed il nipote Vassallo Angelo (Luogotenente dei Carabinieri in congedo).

Durante il discorso del Prefetto di Ferrara sono state rivolte parole di ringraziamento alla Sezione dell’A.N.C. ferrarese per le numerose collaborazioni con l’Ufficio Territoriale di Governo e per la quotidiana attività di volontariato.

