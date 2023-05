Portomaggiore: I Carabinieri arrestano un minore per spaccio di stupefacenti

Alle prime luci dell’alba di lunedì 08 maggio 2023, i militari della Stazione di Migliarino (Fe) hanno arrestato un diciassettenne residente nel portuense, in esecuzione di una ordinanza di applicazione della misura cautelare personale del collocamento in comunità, emessa dal GIP presso il Tribunale per i minorenni di Bologna.

Il Giudice ha accolto pienamente gli esiti delle indagini condotte dai militari, coordinati dalla Procura minorile felsinea, che avevano preso le mosse dall’arresto di un altro minore, avvenuto sempre nel portuense oltre un anno addietro.

Dalle indagini svolte, il giovane, tra l’agosto 2022 e l’aprile 2023, avrebbe ceduto circa cinquanta dosi di hashish e marijuana a ben trentanove acquirenti, sia maggiorenni che minorenni, residenti in diversi comuni del portuense.

Il ragazzo, particolarmente scaltro e accorto, fissava gli incontri con i suoi clienti mediante applicazioni di messaggistica istantanea, utilizzando la funzione di autocancellazione del messaggio dopo la lettura. Spesso si faceva pagare attraverso ricariche su carta prepagata, di modo che, nel caso di controlli delle forze dell’ordine risultando sprovvisto di contanti, avrebbe allontanato da sé i sospetti. Durante le indagini dei Carabinieri, ha poi provato a giustificare le numerose ricariche come restituzione di piccoli prestiti, elargiti ad amici e conoscenti.

Al giovane, studente incensurato, viene contesta anche la coltivazione domestica illegale di cannabis indica, con ogni probabilità finalizzata a produrre e confezionare lo stupefacente da spacciare.

All’esito della perquisizione del domicilio che i Carabinieri hanno eseguito prima di accompagnare il ragazzo in una comunità per minori, ove permarrà a disposizione dell’Autorità giudiziaria minorile, sono stati rinvenuti e posti in sequestro, complessivamente, circa cinquanta grammi di hashish e tre di marijuana.

PORTOMAGGIORE: dichiara false generalità ai Carabinieri. Arrestato.

Nel pomeriggio di domenica 07 maggio, i Carabinieri della Compagnia Portuense hanno arrestato un cittadino pakistano ventiduenne per aver dichiarato false generalità.

In particolare, nel corso di uno dei consueti servizi di perlustrazione del territorio, durante un normale controllo nelle strade della cittadina, il ragazzo non è stato in grado di esibire ai militari alcun documento, per cui è stato accompagnato nella caserma sede della Compagnia, dove è stato sottoposto alle procedure di identificazione mediante rilievo delle impronte digitali, all’esito delle quali è emerso che lo stesso aveva fornito un nome falso, presumibilmente per nascondere la sua irregolarità rispetto ai documenti di soggiorno.

Pertanto, il ragazzo è stato dichiarato in stato di arresto e rimesso in libertà, come disposto dall’A.G. di Ferrara, in attesa del giudizio.

