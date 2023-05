Scatta il conto alla rovescia per la prima edizione della Delta Rock Week 2023 ai Lidi: un appassionato omaggio all’imminente concertone di Bruce Springsteen a Ferrara.

Un progetto che coordina e promuove l’iniziativa di Pubblico e Privato messo in campo dagli operatori e che si miscelerà Arte, Cultura, Musica per questo fine settimana ed il successivo (dal 19 al 21).

Tra i sostenitori Ascom Confcommercio, AsBalneari, Cooperativa esercenti stabilimenti balneari (Cesb, degli Estensi), la Civica Scuola Musica di Comacchio (che ha collaborato alla direzione artistica della kermesse musicale realizzata dalla starman): un appuntamento che vede il patrocinio del Comune di Comacchio e la collaborazione con Radio Bruno.

Le luci sugli eventi – ad ingresso gratuito – si accendono (venerdì 12, ore 15) con “Comacchio in Brindisi” (al Bagno Pomposa al Lido di Pomposa): un evento – in collaborazione con l’Istituto “Remo Brindisi” – con barman di caratura internazionale pronti ad omaggiare con le loro “creazioni” il concerto del Boss.

Ed proposito di musica il sipario si alza il giorno successivo (sabato 13) con la band dei Lunarock (ore 15, al Gallanti Beach, Lido di Pomposa). In serata, alle 21, poi negli spazi del Monna Lisa all’Holyday Village Florenz (Lido degli Scacchi) si assisterà all’esibizione di Timothy Rock.

Domenica (il 14) la Delta Rock Week strizza l’occhio anche alla cultura: al Gallanti Beach (Lido di Pomposa, ore 17) lo scrittore Dario Migliorini presenta il suo romanzo ispirato al Boss “Coupe De Ville. Frank è tornato a casa“, l’autore viene intervistato dall’esperto musicale Agostino Curci. Alla stessa ora al Bagno Prestige (alle Nazioni) ci sarà il tributo dei Queen Vision alla leggendaria band guidata da Freddy Mercury.

Ma il pomeriggio non è finito (sempre alle ore 17) poi il clou all’Holyday Village Florenz con John Strada e la sua Band ed a seguire la presentazione del libro di Migliorini intervistato questa volta dallo stesso Strada.

Una prima tranche della kermesse che annovera anche le suggestive opere lignee di Enrico Menegatti (accanto all’Abbazia di Pomposa): legni trasportati dal mare e poi forgiati dall’estro dello scultore. E per rimanere in tema musicale saranno visibili nelle attività commerciali dei viali principali degli Estensi la mostra di strumenti a cura Comacchio Music Lab.

Ed ovviamente si tratta solo di un assaggio perché il prossimo fine settimana si replica con altri concerti ed appuntamenti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...