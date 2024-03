PRESENTATA UFFICIALMENTE LA RASSEGNA ATMOSFHERA

Foto e video dal cielo per immagini uniche e ad altezza ‘zero’ con droni cinewoop per filmati pieni di adrenalina …

La Benedetto XIV è felice di presentare il calendario di AtmosfHera, la rassegna musicale che, con il sostegno del Gruppo Hera, porterà sul parquet della Baltur Arena alcuni tra gli artisti emergenti più talentosi d’Italia. La multiutility, che da 5 anni è partner della stagione sportiva della società, quest’anno ha infatti scelto di sostenere l’Halftime Show.

Si comincia venerdì 8 marzo ad Agrigento: nell’intervallo della partita sarà il cantante Il Solito

Dandy a scendere in campo. Il 30 marzo, nella sfida con Latina, saranno i Westfalia ad esibirsi sul parquet della Baltur Arena. La seconda settimana di aprile, poi, sarà imperdibile, con due partite casalinghe e due esibizioni: si comincia mercoledì 10, in occasione di Cento-Trapani, con Numb protagonista dell’Halftime Show. Chiude la rassegna Lysa, domenica 14 aprile nell’intervallo della partita con Vigevano.

“Avere il sostegno del Gruppo Hera nel progetto del nostro Halftime Show AtmosfHera ci rende pieni di orgoglio. In questo spazio si esibiranno diversi artisti. Sono tutti musicisti che rispecchiano i valori della Benedetto XIV – commenta la società – primo fra tutti il sostegno a giovani emergenti e talentuosi. Ci auguriamo che queste esibizioni possano essere uno step in più da aggiungere al loro cammino, che possano far raggiungere loro obiettivi nuovi e dare loro maggiore visibilità. Il Solito Dandy, arrivato terzo nell’ultima edizione di X-Factor, sarà il nostro primo ospite di quest’elenco. Speriamo di dare energia al pubblico e ai giocatori, e soprattutto di trasmettere messaggi importanti relativi a tematiche ambientali, verso le quali siamo sensibili, come il rispetto del nostro pianeta e la ricerca della sostenibilità”.

“Rinnoviamo con piacere il nostro sostegno alla società sportiva Benedetto XIV – fa sapere il Gruppo Hera – regalando al pubblico momenti di svago e, allo stesso tempo, facendoci portatori di messaggi che possano stimolare la riflessione su temi importanti, come l’economia circolare e il risparmio energetico. La multiutility da sempre è impegnata a sostenere eventi e progetti, tra cui quelli sportivi, nella convinzione che, anche così, si valorizzano i territori in cui opera”.

PRESENTATA UFFICIALMENTE LA RASSEGNA ATMOSFHERA

La Benedetto XIV è felice di presentare il calendario di AtmosfHera, la rassegna musicale che, con il sostegno del Gruppo Hera, porterà sul parquet della Baltur Arena alcuni tra gli artisti emergenti più talentosi d’Italia. La multiutility, che da 5 anni è partner della stagione sportiva della società, quest’anno ha infatti scelto di sostenere l’Halftime Show.

Si comincia venerdì 8 marzo ad Agrigento: nell’intervallo della partita sarà il cantante Il Solito

Dandy a scendere in campo. Il 30 marzo, nella sfida con Latina, saranno i Westfalia ad esibirsi sul parquet della Baltur Arena. La seconda settimana di aprile, poi, sarà imperdibile, con due partite casalinghe e due esibizioni: si comincia mercoledì 10, in occasione di Cento-Trapani, con Numb protagonista dell’Halftime Show. Chiude la rassegna Lysa, domenica 14 aprile nell’intervallo della partita con Vigevano.

“Avere il sostegno del Gruppo Hera nel progetto del nostro Halftime Show AtmosfHera ci rende pieni di orgoglio. In questo spazio si esibiranno diversi artisti. Sono tutti musicisti che rispecchiano i valori della Benedetto XIV – commenta la società – primo fra tutti il sostegno a giovani emergenti e talentuosi. Ci auguriamo che queste esibizioni possano essere uno step in più da aggiungere al loro cammino, che possano far raggiungere loro obiettivi nuovi e dare loro maggiore visibilità. Il Solito Dandy, arrivato terzo nell’ultima edizione di X-Factor, sarà il nostro primo ospite di quest’elenco. Speriamo di dare energia al pubblico e ai giocatori, e soprattutto di trasmettere messaggi importanti relativi a tematiche ambientali, verso le quali siamo sensibili, come il rispetto del nostro pianeta e la ricerca della sostenibilità”.

“Rinnoviamo con piacere il nostro sostegno alla società sportiva Benedetto XIV – fa sapere il Gruppo Hera – regalando al pubblico momenti di svago e, allo stesso tempo, facendoci portatori di messaggi che possano stimolare la riflessione su temi importanti, come l’economia circolare e il risparmio energetico. La multiutility da sempre è impegnata a sostenere eventi e progetti, tra cui quelli sportivi, nella convinzione che, anche così, si valorizzano i territori in cui opera”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...