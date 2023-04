Prosegue la raccolta firme organizzata da Lega, Fratelli d’Italia, Avanti Cento e Forza Italia a difesa del Pronto Soccorso e del Punto Nascita. Nella giornata di Giovedì 6 Aprile sarà possibile firmare la petizione al banchetto che sarà allestito in Corso del Guercino dalle 9:30 alle 12:30, durante il mercato settimanale, e in zona Ospedale (via Vicini) sempre dalle 9:30 alle 12:30. Nei prossimi giorni saranno organizzati punti di raccolta anche nelle frazioni. All’iniziativa sarà presente anche il consigliere regionale della Lega Fabio Bergamini, membro, tra le altre, della Commissione Sanità dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna.

Mi piace: Mi piace Caricamento...