COMACCHIO: sorpreso a vendere capi d’abbigliamento contraffatti tenta la fuga spintonando i Carabinieri: arrestato venditore ambulante straniero

Nel primo pomeriggio di domenica un 58enne di origini straniere, ma da anni residente sul litorale comacchiese, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Porto Garibaldi per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione e possesso di merce contraffatta.

Erano da poco passate le 14 quanto una pattuglia, impegnata nei consueti servizi di controllo del territorio, ha notato nei pressi del molo di Porto Garibaldi un venditore che aveva esposto sul marciapiede, luogo di transito dei turisti domenicali, una ventina di giacconi delle più note marche. Alla vista dei militari, l’uomo ha tentato di darsi alla fuga e, quando i militari hanno cercato di fermarlo per controllarlo ed identificarlo, non ha esitato a spintonarli e percuoterli, venendo tuttavia subito immobilizzato e quindi tratto in arresto.

Fortunatamente né i Carabinieri né l’arrestato hanno riportato lesioni. Il 58enne è finito, invece, in camera di sicurezza come disposto dal P.M. di turno presso la Procura estense. Nella mattinata del 16 gennaio l’arresto è stato convalidato e l’udienza è stata rinviata.

MESOLA: agli arresti domiciliari da 48 ore: evade e viene arrestata dai Carabinieri della Stazione di Mesola.

Nel pomeriggio del 15 gennaio scorso, i Carabinieri della Stazione di Mesola hanno tratto in arresto in flagranza di evasione una 49enne la quale dallo scorso sabato si trovava agli arresti domiciliari per i reati di rapina ed estorsione in concorso, nell’ambito di una attività investigativa condotta dalla Compagnia di Adria e coordinata dalla Procura di Rovigo.

La donna, la quale era apparsa fin da subito insofferente alla citata misura cautelare, nel primo pomeriggio di lunedì scorso ha ben pensato di allontanarsi senza autorizzazione da casa venendo però controllata, condotta in caserma ed arrestata dai militari del posto.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione di PM di turno presso la Procura di Ferrara, la donna è stata quindi tradotta presso la Casa Circondariale di Bologna in attesa del giudizio di convalida. L’arresto, nella mattinata del 16 gennaio, è stato convalidato e la donna è stata nuovamente sottoposta agli arresti domiciliari.

FERRARA: Arrestato cittadino straniero per spaccio di stupefacenti.

Nell’ambito dei mirati servizi volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone più delicate della città, alle 15:30 circa di ieri lunedì 15 gennaio, una pattuglia in abiti borghesi della Stazione di Ferrara in servizio nella zona di viale IV Novembre, notava un uomo intento a parlare con un soggetto a cui, velocemente, consegnava una dose di sostanza stupefacente in cambio di una somma di denaro. Notato lo scambio, i Carabinieri decidevano di intervenire riuscendo a bloccare senza difficoltà lo spacciatore. Lo stesso, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di 12 dosi di cocaina dal peso complessivo di 2,56 gr, 10 dosi di eroina dal peso complessivo di 3,32 gr, 1 involucro di hashish dal peso di 6,22 gr e la somma in denaro contante di 35 euro, provento dell’attività di spaccio. L’uomo, un trentaquattrenne straniero, veniva quindi tratto in arresto.

Nella mattinata del 16 gennaio, il Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto del trentaquattrenne, che è stato rimesso in libertà in attesa della celebrazione del processo con misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

