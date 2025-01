Raccolta rifiuti utenze NON private – interviene Confcommercio a Cento

“Credo sia opportuno stimolare da parte dell’Amministrazione comunale un incontro in tempi rapidi con il gestore CLARA anche sui rifiuti delle utenze commerciali – ad intervenire è Silvia Pedriali, la presidente della delegazione Confcommercio a Cento – i cartoni da imballo ci risulta che dovrebbero essere inseriti all’interno di uno specifico contenitore chiuso. Come hanno fatto notare con legittima preoccupazione diversi nostri associati gli spazi in centro storico sono spesso angusti e le dimensioni degli imballaggi della merce spesso sono di tali dimensioni da non poter essere inserite agevolmente in questi contenitori. Da questo ne deriverebbero una serie di ulteriori concrete problematiche perchè tali eccedenze andrebbero conferite da parte dei nostri operatori oppure raccolte con un servizio extra. Crediamo – continua la presidente Pedriali – che tramite il Comune si debba trovare con il gestore una ragionevole e fattibile soluzione che non carichi ulteriormente la gestione del quotidiano – dal punto di vista logistico od economico visti anche i recenti aumenti tariffari – nelle attività di vicinato”. Già in in recente passato Confcommercio era intervenuta rilevando alcune criticità nelle modalità di raccolta dei rifiuti e chiesto al Comune di far realizzare “isole ecologiche” in centro storico come opportuna soluzione alle problematiche emerse”.

