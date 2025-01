Drone trasporto medicinali sul lago d’Iseo, sabato 18 gennaio 2025 si è svolto il primo trasporto di materiale sanitario tramite drone sul Sebino

L’ASST Franciacorta ha condotto questa innovativa sperimentazione, che ha visto il trasferimento di materiale sanitario da un’isola alla terraferma.

Il primo volo del drone, partito da Iseo e diretto a Monte Isola con ritorno a pieno carico, ha rappresentato un momento storico, celebrato alla presenza di importanti rappresentanti della Regione Lombardia, del settore sanitario e della Direzione Strategica di ASST Franciacorta, Overspace Aviation e degli altri partner che hanno reso possibile questa iniziativa. Leggete anche “Lago d’Iseo: droni per portare medicinali a Monte Isola”.

Drone trasporto medicinali sul lago d’Iseo, una importante sperimentazione

Monte Isola, con i suoi circa 1.650 residenti, rappresenta un esempio concreto dei cambiamenti demografici previsti per il prossimo decennio: il 29% della popolazione ha più di 65 anni, il 46% degli abitanti presenta almeno una patologia cronica, e il 16% ne ha tre o più. Regione Lombardia, attraverso la DGR XI/5587 del 2021, ha individuato i comuni del Sebino Bresciano, tra cui Monte Isola, come aree interne su cui attuare strategie mirate a ridurre le disuguaglianze e migliorare l’accesso ai servizi essenziali, quali istruzione, sanità e assistenza sociosanitaria.

In questo contesto nasce il progetto “Dalle reti alla Rete”, sviluppato da ASST Franciacorta in collaborazione con il Comune di Monte Isola. L’obiettivo è trasformare l’Isola in un modello di riferimento per l’assistenza territoriale e la telemedicina, potenziando i servizi sanitari in aree isolate. Nel luglio 2024, il progetto ha previsto il consolidamento di servizi come la medicina generale, la continuità assistenziale, l’assistenza domiciliare, i prelievi, l’ambulatorio infermieristico, la telecardiologia (ECG), il teleconsulto per la gestione diabetologica e, in questa nuova fase, l’utilizzo dei droni per il trasporto di materiali sanitari.

L’evento del drone trasporto medicinali sul lago d’Iseo ha visto la partecipazione di Guido Bertolaso, Assessore al Welfare di Regione Lombardia; Simona Tironi, Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro; Giorgio Maione, Assessore all’Ambiente e Clima; Diego Invernici, Consigliere Regionale; Gianmarco Cossandi, Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’ASST Franciacorta; Riccardo Venchiarutti, Sindaco di Iseo; Lorenzo Ziliani, Sindaco di Monte Isola; Alessio Rinaldi, Presidente dell’Autorità di Bacino Lacuale; Francesco Castelli, Rettore dell’Università di Brescia; Germano Bettoncelli, Presidente dell’Ordine dei Medici di Brescia; Claudio Vito Sileo, Direttore Generale di ATS Brescia; Matteo Saponi, Amministratore Delegato di Overspace Aviation Srl, e i vertici di ASST Franciacorta.

Il 18 gennaio 2025 , presso l’ospedale di Iseo, ASST Franciacorta e Overspace Aviation, con il supporto di ENAC, dell’Autorità di Bacino del Sebino, dei Carabinieri locali e dei Comuni di Iseo e Monte Isola, hanno realizzato il primo test nazionale per il trasporto di materiale sanitario con drone in ambiente libero.

Questo innovativo modello organizzativo combina la telemedicina con nuove soluzioni logistiche, integrando prestazioni da remoto con il potenziamento dei servizi sanitari locali.

Durante il test, un drone ha trasportato campioni di laboratorio dal punto prelievi di Monte Isola al Laboratorio Analisi di Iseo, valutando efficienza e sicurezza del processo. Il drone è decollato dal parcheggio dell’ospedale di Iseo, dove è stata allestita un’unità di controllo, ed è atterrato nell’area picnic di Menzino, a Monte Isola. Dopo il carico, ha fatto ritorno a Iseo tra gli applausi dei presenti.

Successivamente, presso la sala riunioni del presidio di Iseo, sono stati illustrati i risultati della sperimentazione e gli sviluppi futuri del progetto del drone trasporto medicinali sul lago d’Iseo. All’incontro, che ha coinvolto anche la stampa, sono intervenuti il Direttore Generale Alessandra Bruschi, il Direttore Socio-Sanitario Andrea Ghedi, l’Amministratore Delegato di Overspace Aviation Matteo Saponi, gli Assessori Guido Bertolaso e Simona Tironi, il Consigliere Regionale Diego Invernici e il Rettore dell’Università di Brescia Francesco Castelli.

Al progetto hanno collaborato Flyscabris Srl, che si è dedicata ad ottenere l’autorizzazione operativa e ha messo a disposizione i piloti UAS, Carpitech Srl che ha realizzato lo SMOX, il contenitore sanitario che ha reso il drone trasporto medicinali sul lago d’Iseo un vettore adatto per il trasporto di materiale medico ed il Programma Philotea, che riunisce Overspace, Carpitech e Flyscabris, nell’ambito del quale l’evento è stato preparato e messo in atto.

Le dichiarazioni raccolte da Prima Brescia

“Nell’ambito dello sviluppo del Polo Territoriale dell’ASST Franciacorta, questo progetto rappresenta un passo importante perché, attraverso lo sviluppo tecnologico, si sperimentano nuove modalità di trasporto che favoriscono la prossimità nella presa in carico della persona e l’integrazione dei servizi sanitari e sociosanitari”, ha dichiarato il Direttore Generale di Asst Franciacorta, dott.ssa Alessandra Bruschi.

“Questa sperimentazione rappresenta per me un triplice orgoglio: in primis come Direttore Socio-sanitario della ASST Franciacorta, che con il progetto Monte Isola ed il test di oggi si pone all’avanguardia nei modelli organizzativi sanitari italiani ed europei – ha ribadito il Direttore Socio-sanitario, ing. Andrea Ghedi – Secondariamente per la mia formazione ingegneristica, che vede nell’approccio per processi e nella tecnologia una risposta ai bisogni di salute dei cittadini di oggi e domani. In ultimo, sperimentare nella nostra provincia il primo volo in ambiente aperto di un drone progettato e prodotto interamente a Brescia, non può che rendermi fiero della mia appartenenza al territorio”. Fonte droneblog.news

Mi piace: Mi piace Caricamento...