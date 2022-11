Simbolicamente nel giorno di nascita di Denis Mahon (1910 -2011), riprendono le attività di approfondimento del Centro Studi Internazionale Il Guercino con una conferenza dello storico dell’arte Fausto Gozzi a lui dedicata, a ricordo del profondo legame della comunità centese con lo studioso che prima di ogni altro ha contribuito alla valorizzazione dell’opera guerciniana. La conferenza si fonda, infatti, sul confronto tra la visione interpretativa dell’originalità dell’opera del Guercino, così come venne proposta dallo storico dell’arte inglese, con quella di Roberto Longhi, caposcuola degli studi di storia dell’arte in Italia e grande conoscitore dell’arte di Caravaggio, al quale egli riconduceva alcune scelte stilistiche del maestro centese. In rappresentanza della Fondazione Mahon, che ha raccolto l’eredità e prosegue l’opera di Sir Denis, sarà presente anche Francesco Gonzales, membro dell’ Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Novara, che porterà una testimonianza sulla lunga frequentazione e collaborazione di Mahon con le istituzioni culturali cittadine. In previsione della riapertura della Civica Pinacoteca, alla quale la Fondazione Mahon ha voluto dare il suo contributo con una significativa donazione, la conferenza sarà dunque l’occasione per riprendere il filo di una lunga storia di cultura, amore per l’arte ed amicizia.

