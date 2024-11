RIVISTA “IL GAMBERO”, LA LEGA STA CON LE TESTATE LOCALI

“Interrompere la raccolta pubblicitaria della rivista il Gambero” è quanto chiede la Lega alla luce dell’allarme lanciato da alcune testate locali private a diffusione gratuita. La nuova pubblicazione edita dal Comune di Cento farebbe infatti loro concorrenza, partendo da una indubbia posizione di vantaggio. Secondo il segretario della Lega di Cento, Luca Cardi “a differenza del Comune l’unica fonte di finanziamento di cui godono le storiche testate locali è la raccolta pubblicitaria. Ora, con l’arrivo de Il Gambero, la paura è che diversi sponsor le abbandonino per pubblicizzarsi invece attraverso il giornalino in-house del Comune, che ricordiamo viene realizzato e spedito nelle case con a spese dei contribuenti.” Il leghista ricorda poi come “sia fondamentale che la stampa rimanga liberale, plurale ed indipendente, caratteristiche che non si ottengono sicuramente lasciando poche righe di spazio ai gruppi consiliari di maggioranza e opposizione. È fondamentale quindi evitare di mettere in difficoltà chi da anni si occupa di informare i centesi, in maniera imparziale e a costo zero per i cittadini. Pertanto – chiude Cardi – “la Lega si colloca fermamente a difesa delle testate locali e chiede che venga interrotta la raccolta pubblicitaria per il giornale “il Gambero” in quanto non strettamente necessaria alla realizzazione dello stesso.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...