SIT-IN CONTRO ‘CLARA’: SE NON PARTECIPI, NON HAI PIÙ SCUSE! Ritrovo alle 10 di sabato 25 gennaio in via Malamini

Sabato 25 gennaio ore 10.00/11.30 presso centro di raccolta in via Malamini (mi raccomando NO UFFICI CHE SONO CHIUSI)

Possibilmente portate cartelli:

No scritte ingiuriose!

Ecco alcuni esempi…

* basta clara

* basta disservizi

* basta aumenti

Di seguito quello che chiederemo e di cui discuteremo:

Ricapitolando:

– ritorno al cassonetto stradale come Bologna e Modena che stanno dismettendo il porta a porta a causa dei disguidi ad esso correlati

– chiedere unificazione servizi a cento città con raccolta settimanale di tutti i tipi di rifiuti, fino a quando non si arriverà al cassonetto

– diminuzione dei costi tariffari, riducendo sprechi, benefici aziendali e premi peoduzione dirigenziali e dei quadri

– presa in carico dei disservizi da parte del comune ed iniziare con le denunce ad ente preposto per verificare possibilità di interruzione affidamento senza penale

– non perdere servizi e lavorare perché siano capillari nel territorio (distribuzione sacchi presso tabaccai ad esempio)

– valutare cambio gestore seriamente, se non si prendono in considerazione i punti precedenti

– no tariffa puntuale

– no tariffa aggiuntiva raccolta verde

– ripristinare ritiro ingombranti condominiale

– eliminare costi su ritiro ingombranti e limitazioni per ridurre abbandoni

– discussione su organizzazione denunce ad ente preposto su modello già eseguito

