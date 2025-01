Oggi (23.01) premiate le vetrine natalizie a Poggio Renatico – a cura di Comune e Confcommercio

E’ arrivato il momento più atteso per i commercianti di Poggio Renatico: oggi (23.01) ci sono state le premiazioni per il tradizionale concorso delle Vetrine di Natale – undicesima edizione – promosso dal Comune di Poggio Renatico in collaborazione con Confcommercio Ferrara. Il concorso si è tenuto dall’8 dicembre all’8 gennaio coinvolgendo una ventina di attività di prossimità tra Poggio e frazioni.

Al gradino più alto del podio l’agenzia viaggi “Bazar del Mundo”, seguito dal bar “Brillo Parlante”. Infine terzo classificato il negozio specializzato per alimenti ed accessori per animali, piante e fiori “Il Nostro Regno”.

Una cerimonia che ha visto la presenza del sindaco Daniele Garuti – affiancato dall’assessore Rodolfo Sani e dalla consigliere delegata al Commercio Stefania Mantovani -Voglio ringraziare i nostri negozianti ed ovviamente Confcommercio che insieme a noi organizza questo bel momento – ha rimarcato il primo cittadino – un iniziativa ormai storica che ci auguriamo che prosegua e si rafforzi proprio per sottolineare il ruolo del commercio di prossimità”

“Come Confcommercio – dichiara Marco Amelio, presidente provinciale – siamo a fianco delle attività di vicinato: questa manifestazione premia la creatività e la passione delle attività di vicinato. Quest’ultime hanno nelle nostre comunità un valore centrale dal punto di vista economico ed aggiungo sociale dando sicurezza e decoro ai centri storici come alle periferie. Voglio ringraziare per l’impegno non solo i premiati ma tutte le attività di vicinato del territorio”.

Il concorso è ormai un appuntamento storico per la comunità poggese.