SITUAZIONE OSPEDALE DI CENTO: il Consigliere regionale Fabio Bergamini ” grave situazione “Santissima Annunziata” ne parlerà in una conferenza stampa

Convocata per sabato 21 maggio una conferenza stampa durante la quale il Consigliere regionale della Lega ER, Fabio Bergamini, parlerà della grave situazione venutasi a creare all’Ospedale “Santissima Annunziata” di Cento, in programma

Sabato 21 maggio c.a. alle ore 11, presso il Bar Caffetteria “Uno Più”, in Corso Guercino n. 39 a Cento (Ferrara).

Durante l’incontro con la stampa verranno forniti dati e ragguagli tecnici concernenti la situazione venutasi a creare negli ultimi mesi e che mette seriamente a rischio la continuità di alcuni servizi fondamentali del nosocomio centese, che è l’ospedale per acuti di riferimento dell’intero Alto Ferrarese.

