Super Saldi Sbaracco – a Cento sabato 5 marzo

Ed è arrivata a conclusione anche la stagione dei saldi invernali che si chiuderà sabato 5 marzo (dopo i classici 60 giorni erano iniziati infatti lo scorso 5 gennaio). A Cento l’evento verrà “celebrato” con una giornata, dal mattina a sera, tutta dedicata ai Super Saldi coinvolgendo in pratica tutte le attività di vicinato della città del Guercino. Dunque sconti esclusivi e particolarmente importanti – partire dal 50 al 70% ed oltre – con una serie di occasioni uniche ed assolutamente imperdibili ed irripetibili.

“Questo evento, che ha preso origini proprio dal nostro territorio, è particolarmente atteso dai consumatori – commentano dalla delegazione centese di Ascom Confcommercio – e riprende la tradizione di un evento che ha sempre caratterizzato come momento collaterale la conclusione del tradizionale periodo carnevalesco. Inoltre è un’opportunità per recarsi nel nostro centro storico, acquistare a prezzi convenienti merci di qualità e riprendere, per quanto possibile, un clima di normalità e di abitudini sociali”.

Una particolarità: presso i pubblici esercizi del centro (che aderiranno ai Super Saldi) i clienti potranno acquistare due aperitivi al prezzo di uno (dalle ore 18.30 alle 19.30).

Mi piace: Mi piace Caricamento...