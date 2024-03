TERRE DEL RENO E POGGIO RENATICO PREMIATI PER L’INDIFFERENZIATA

Obiettivo: stupire!

I droni possono catturare video e immagini dinamici e illustrativi che mostrano la portata e il contesto scenico del tuo evento. Offrono prospettive uniche delle bellissime località in cui le persone scelgono di essere protagoniste. È un modo fantastico per sfruttare appieno lo splendido spazio che hai scelto contact: https://www.drone-filmaker.it/

COMUNI SOTTO IL MURO DEI 1OO KG



Si è tenuta a Cittadella (Fc) l’evento che premia i Comuni emiliano romagnoli che si sono posizionati sotto la quota dei 150 kg pro capite di rifiuto indifferenziato, con l’obiettivo di arrivare ad una quota inferiore ai 100 kg. Poggio Renatico e Terre del Reno rappresentati rispettivamente dal Sindaco Daniele Garuti e dall’Assessore all’ambiente Gianfranco Guizzardi hanno ritirato l’attestato che certifica per i due Comuni, di essere sotto la quota dei 150kg.

L’Assessore Guizzardi commenta :< Un risultato non scontato che conferma la virtuosità dei nostri cittadini nel conferire i rifiuti differenziati; l’attenzione che i cittadini stanno dimostrando in materia di inquinamento e cura dell’ambiente dimostra che se si investe in una corretta informazione ed educazione, i risultati arrivano> chiude il Sindaco Garuti dichiarando:< Sono diversi anni che riceviamo questo riconoscimento che testimonia il senso civico nei confronti dell’ambiente attraverso un evidente impegno sulla raccolta differenziata della Comunità che rappresento>



Roberto Lodi:

Carissimi concittadini Abbiamo ottenuto un altro riconoscimento grazie alla correttezza dei vostri comportamenti nel differenziare i rifiuti che ogni giorno produciamo. Sono stati complessivamente 53 i comuni premiati per aver prodotto rifiuti non riciclati sotto 150 Kg/abitante. La graduatoria è stata stilata sui risultati dell’azione e sulle responsabilità dei Comuni stessi. Più precisamente i comuni premiati sono stati:14 i comuni che vincono virtualmente la medaglia d’oro per essere sotto i 100 kg per abitante residente o 58 per abitante equivalente con in testa 1° classificato il Comune di Civitella di Romagna.39 sono i comuni che vincono virtualmente la medaglia d’argento per aver prodotto comunque rifiuti non riciclati sotto i 150 kg per abitante residente o 87 per abitante equivalente e fra questi anche il nostro. Dobbiamo continuare in questa direzione tutti insieme, non solo per ricevere riconoscimenti, ma soprattutto per rispettare ogni giorno di più e sempre meglio l’ambiente che ci circonda. Buon fine settimana a tutte e tutti. Il vostro Sindaco Roberto Lodi

Mi piace: Mi piace Caricamento...