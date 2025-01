TERRE DEL RENO: Si dimette l’assessore Matteo Malagutti

Il Comune di Terre del Reno comunica che l’Assessore Matteo Malagutti ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi lavorativi. Il Sindaco Roberto Lodi, a nome dell’Amministrazione Comunale, esprime profonda gratitudine a Malagutti per l’impegno e la dedizione dimostrati durante il suo mandato, in particolare nelle deleghe alle Attività Produttive, Commercio, Turismo, Agricoltura, Bosco della Panfilia, Promozione del Territorio e Gemellaggi, Politiche Giovanili e Associazioni del Tempo Libero.

A seguito di queste dimissioni, il Sindaco ha proceduto a un rimpasto della Giunta Comunale e a nuove nomine, confermando i seguenti ruoli:

Roberto Lodi, Sindaco, mantiene le deleghe alla Ricostruzione Post Terremoto, Lavori Pubblici, Affari Generali ed Istituzionali, Protezione Civile, Polizia Municipale, Viabilità e Sicurezza.

Filippo Marvelli, Assessore e Vice Sindaco, mantiene le deleghe al Bilancio, Programmazione Economica, Politiche Abitative, ACER, Politiche Sociali e Diversabilità, con l’aggiunta delle Risorse Umane e del Personale.

Maria Mastrandrea, Assessore, si occupa di Sanità, Igiene Pubblica, Casa Protetta, Rapporti con le Associazioni di Volontariato in ambito sanitario.

Elisabetta Zavatti, Assessore, continua a gestire Servizi all’Infanzia, Pubblica Istruzione, Formazione Professionale, Servizi Demografici e Stato Civile, Pari Opportunità.

Gianfranco Guizzardi, Assessore, assume le deleghe alle Attività Produttive, Commercio, Agricoltura, Bosco della Panfilia, Urbanistica, Programmazione Edilizia, Ambiente e Reti, Progetti e Fondi Europei, Sistemi Informativi ed Informatici.

Alice Lodi, Assessore, entra in Giunta con deleghe a Rapporti con i Cittadini e le Località, Turismo, Sport, Promozione del Territorio e Gemellaggi, Politiche Giovanili, Cultura e Associazioni del Tempo Libero.

Il Sindaco Lodi ha dichiarato: “Ringraziamo Matteo Malagutti per il prezioso contributo offerto al nostro Comune e gli auguriamo il meglio per i futuri impegni lavorativi. Siamo lieti di accogliere Alice Lodi nella Giunta; la sua esperienza e la sua energia saranno fondamentali per proseguire nel percorso di crescita e sviluppo di Terre del Reno”.

Alice Lodi ha espresso entusiasmo per la nuova nomina: “Sono riconoscente per la fiducia che mi è stata accordata e felice di questa nuova opportunità. Ho sempre seguito con attenzione e interesse il lavoro del Sindaco e di questa Giunta. Con determinazione e responsabilità accolgo le nuove deleghe assegnatemi, intendo lavorare con dedizione per il bene della nostra comunità, portando avanti i progetti avviati e promuovendo nuove iniziative che possano valorizzare il nostro territorio”.

Matteo Malagutti, nel suo messaggio di congedo, ha affermato: “Ringrazio il Sindaco per la fiducia accordatami e i cittadini che mi hanno sostenuto in questo percorso. Un ringraziamento speciale ai colleghi e agli uffici comunali, con cui si è creato un profondo rapporto di amicizia e collaborazione. Voglio anche ringraziare tutte le associazioni e i volontari e le imprese e attività commerciali del territorio, con cui ho collaborato proficuamente in questi anni”.

