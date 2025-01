CALDARONE (FDI): “Sono costretta a sollevare una questione che ritengo di estrema gravità …”

Sono costretta a sollevare una questione che ritengo di estrema gravità. Ho appreso che l’atto di citazione relativo alla causa di risarcimento danni promossa dall’azienda cui il comune ha revocato l’appalto è stato notificato in data 23 dicembre 2024.

Tuttavia, durante il successivo Consiglio Comunale in cui si è votato il bilancio, il sindaco Accorsi ha evitato di dare questa informazione ai consiglieri, nonostante le mie precise domande in proposito. La mancata comunicazione di un atto ufficiale di tale rilevanza rappresenta una grave omissione che viola il principio di trasparenza e rischia di compromettere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Questa è infatti una chiara violazione del dovere di informare il Consiglio Comunale e i cittadini su questioni cruciali che riguardano il nostro patrimonio culturale, evidenziando una scelta deliberata di sottrarre informazioni fondamentali al dibattito pubblico.

Questo atteggiamento non può essere tollerato in una democrazia. Prima di votare un bilancio comunale, in cui vengono prese decisioni importanti sulla destinazione dei fondi comunali, che appartengono a tutti noi cittadini, la comunità e i consiglieri avevano il diritto di essere informati e coinvolti.

La trasparenza non è solo un dovere morale, ma un obbligo.

Come non bastasse, in seguito al mio legittimo accesso agli atti per avere conoscenza dell’atto notificato al comune, gli uffici comunali, pur inviandomene copia, mi hanno intimato di mantenere il segreto sul contenuto dell’atto, con la minaccia di conseguenze legali civili e penali. Mi chiedo se sindaco sia a conoscenza di questa a mio avviso ingiustificata limitazione del diritto dei cittadini, attraverso la sottoscritta rappresentante democraticamente eletta, a conoscere gli argomenti addotti dall’azienda a sostegno delle proprie pretese per poterne valutare l’eventuale fondatezza ?

Credo infatti che dovrebbe essere proprio l’amministrazione, In ossequio al principio di trasparenza, a rendere edotti i cittadini sui rilievi sollevati dall’azienda, anzichè tenerli nascosti. Per questo invito il sindaco a pubblicare senza indugio l’atto giudiziario che ha ricevuto e a farne oggetto di un dibattito in Consiglio Comunale, visto che non ha voluto accettare la mia proposta di istituire una commissione speciale dedicata al Teatro Borgatti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...