Un nuovo collegamento pedonale per una mobilità più sicura e sostenibile a Penzale

L’intervento di realizzazione di un collegamento pedonale tra via Giovannina e il plesso scolastico del Penzale consentirà di unire la pista ciclabile di via Giovannina con il quartiere di Penzale, attualmente privo di una connessione sicura.



L’opera, fortemente richiesta dagli abitanti della zona e segnalata più volte dalla Consulta civica di Cento e Penzale nell’arco di almeno tre amministrazioni, sta finalmente per diventare realtà.



“Ascoltare i cittadini, progettare e poi realizzare individuando le risorse o le giuste modalità di finanziamento è il principio che questa amministrazione ha sempre seguito nella gestione dei lavori pubblici. Questo intervento, atteso da anni, è particolarmente significativo perché collega due infrastrutture già esistenti, offrendo ai cittadini una valida alternativa per spostarsi in sicurezza a piedi o in bicicletta.”, dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Rossano Bozzoli.



L’avvio dei lavori è previsto con la bella stagione e metterà fine a un’attesa lunga tre mandati, aprendo nuove prospettive per una città più accessibile e vivibile.



Il Sindaco, Edoardo Accorsi, sottolinea: “Questi interventi migliorano concretamente la qualità della vita dei cittadini, perché incidono sulla vivibilità di tutti i giorni. Questo progetto rappresenta un passo avanti concreto verso una mobilità più sostenibile e sicura. Sempre a Penzale, abbiamo autorizzato a dicembre l’installazione di due dossi nel tratto stradale che va dal cimitero alla Crocetta, per aumentare la sicurezza.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...