Universi incredibili fuori ora: presentato alla Galleria Cevolani il numero 0

Come anticipato da un precedente comunicato stampa è disonibile nel circuito distributivo della casa editrice freccia d’oro il numero zero de “Universi incredibili”, l’almanacco “illustrascritto” curato da Marco Cevolani, al cui primo numero hanno collaborato alcuni autori della casa editrice freccia d’oro, ossia Riccardo Boscaro, Biagio Ciccone e Roberto Tira.Questa prima uscita, presentata alla Galleria Cevolani, contiene storie inedite, tavole a fumetti e illustrazioni e rappresenta sicuramente una novità nel panorama editoriale locale dato che negli intenti della redazione della casa editrice c’è quello di trasformarlo in una uscita periodica.

Mi piace: Mi piace Caricamento...