Vaccinazione Covid: il calendario per l’accesso diretto

La campagna di vaccinazione anti-Covid continua sul territorio ferrarese, in particolare per proteggere gli over 60 e la popolazione più fragile attraverso la somministrazione della quarta dose.

È possibile prenotare la quarta dose presso tutti gli sportelli dei Cup; online con Fascicolo Sanitario Elettronico, App ER Salute, CupWeb o presso le farmacie. Si ricorda inoltre che è possibile vaccinarsi presso il proprio medico di famiglia, qualora abbia aderito alla campagna vaccinale, concordando direttamente con lui le modalità.

Di seguito il calendario aggiornato con giorni e fasce orarie di apertura per l’accesso diretto (il tutto consultabile anche sul sito aziendale):

Ferrara – Cittadella “San Rocco” – settore 19: dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00.

– settore 19: dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00. Copparo – Casa della Salute/Comunità: il martedì dalle 17.30 alle 19.30

– Casa della Salute/Comunità: il martedì dalle 17.30 alle 19.30 Cento – Ospedale SS. Annunziata: nessuna giornata di accesso diretto

– Ospedale SS. Annunziata: nessuna giornata di accesso diretto Bondeno – Casa della Salute/Comunità presso Ambulatorio IFeC: il venerdì dalle 10.00 alle 13.00.

– Casa della Salute/Comunità presso Ambulatorio IFeC: il venerdì dalle 10.00 alle 13.00. Comacchio – Casa della Salute/Comunità: martedì 30/08 dalle 17.30 alle 19.30.

– Casa della Salute/Comunità: martedì 30/08 dalle 17.30 alle 19.30. Argenta – Ospedale: il giovedì dalle 17.00 alle 19.00.

– Ospedale: il giovedì dalle 17.00 alle 19.00. Ospedale del Delta: il martedì dalle 16.00 alle 19.00.

