“Vieni a conoscere il nuovo spazio giovani Bunker”

Un pomeriggio insieme per scoprire il nuovo spazio giovani di San Matteo della Decima: l’appuntamento è per venerdì 15 marzo dalle ore 16 alle 18 presso lo Spazio Bunker, in via Sicilia 1/c, un luogo di ritrovo per ragazze e ragazzi dai 12 anni aperto ogni venerdì pomeriggio. Per l’occasione ci saranno nuovi giochi da scoprire e una gustosa merenda per tutti. L’ingresso è libero.

L’iniziativa “Vieni a conoscere il nuovo spazio giovani Bunker” rientra nel progetto educativo di prossimità “Noi ci siamo!” promosso dal Comune di Persiceto, in collaborazione con l’associazione Strade e con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna. Nato nell’ambito di un accordo di programma con la Regione Emilia Romagna per l’individuazione di spazi sicuri per i giovani e di azioni integrate contro la marginalità e la devianza giovanile, il progetto “Noi ci siamo” si è concentrato su due gruppi distinti (uno dai 12 ai 15 anni e l’altro 16-17 anni) che convergono in un unico grande gruppo, con ritrovo periodico ogni venerdì pomeriggio presso luoghi diffusi di San Matteo della Decima fra cui lo Spazio Bunker, un locale destinato alle politiche giovanili. Le attività proposte partono da un approccio non formale, fatto di esperienze concrete e momenti ludici, per offrire ai minori una possibilità di fruire dei luoghi del territorio che sia positiva: gioco libero e organizzato, tornei di calcio, ping pong, escursioni sul territorio e verso le città limitrofe.

Le figure educative – dichiara Valentina Cerchiari, vicesindaco e assessore a Giovani e Sociale – dopo aver ottenuto fiducia dal primo gruppo di giovani, che aveva avuto comportamenti devianti, hanno via via accolto altri ragazzi in adesione spontanea, con picchi di 20 – 30 minori in attività indoor e outdoor. Queste attività hanno permesso di creare percorsi di consapevolezza e integrazione. Vista la frequenza costante dei minori agli interventi socio-educativi, i risultati di fiducia relazionali instaurati e visto il rapporto positivo costruito con la comunità, a settembre 2023 il Comune ha approvato con risorse proprie un nuovo progetto al fine di non interrompere il rapporto con i giovani, continuare ad operare in termini preventivi, generazionali, riparativi e continuando a tessere percorsi di consapevolezza dei limiti, dei rischi e del rispetto dei luoghi della comunità locale. Con nuovo avviso pubblico di co-progettazione si è così affidata la prosecuzione del progetto all’Associazione Strade per un ulteriore anno”.

