VIGNOLA (Modena) – Una bambina di 11 anni colta da arresto cardiaco è stata salvata grazie all’utilizzo del defibrillatore in dotazione alla scuola

E’ accaduto alla scuola media Muratori di Vignola. Al suono della campanella – ha raccontato la preside Brunella Maria Maugeri – la ragazzina è uscita per avviarsi verso casa quando improvvisamente si è prima appoggiata alla spalla di un’amica per poi accasciarsi a terra. Subito è scattato l’allarme. La professoressa di lettere Mariangela Demelio ha gridato di portare il defibrillatore, mentre veniva chiamato il 118. La fortuna ha voluto che in quel momento vi fosse una persona che sapeva effettuare il massaggio cardiaco e sapesse utilizzare il dispositivo salvavita. Il cuore della piccola ha ripreso a battere, subito dopo è giunto il 118 che ha trasportato la ragazzina all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Fonte Modena in diretta

