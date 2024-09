⚠SCOMPARSO-TRAGICO EPILOGO: Luigi Melloni (Dorelli) è stato ritrovato senza vita in casa

Da domenica 1 settembre non si avevano notizie di Luigi Melloni (da tutti conosciuto come Dorelli), residente nel comune di Pieve di Cento. Ne dava notizia la famiglia, per cui si sono subito attivate le forze dell’ordine.

La Prefettura ha attivato le operazioni di ricerca seguendo il Protocollo nazionale di ricerca di persone scomparse. Impegnati Carabinieri, Vigili del Fuoco (con il coinvolgimento di squadre speciali compresi sommozzatori), Polizia Locale, Protezione Civile con il gruppo ANA.



Lunghe ricerche proseguite anche nella mattinata odierna. Poi, la decisione di ritornare nella sua abitazione per ulteriori verifiche. Li, la scoperta: l’uomo, 81 anni, molto conosciuto a Pieve di Cento per la sua pregressa attività di commerciante, è stato ritrovato senza vita.

«Le ricerche – spiega una nota del Comune nel confermare il ritrovamento – avevano preso tutte le direzioni mettendo in campo tutte le forze possibili e, in seguito a successivi e ripetuti approfondimenti svolti sempre in stretto contatto con la famiglia, si è ritornati per l’ennesima volta a cercarlo nella sua abitazione, dove è stato trovato grazie ad unità specializzate in una situazione in cui era estremamente difficile individuarlo. Ringraziamo di cuore tutte le donne e gli uomini delle Forze dell’ordine, tutti i volontari e le volontarie della Protezione Civile e ci stringiamo in un affettuoso abbraccio alla famiglia e ai tantissimi amici del nostro Dorelli».

aggiornamento

Stando a quanto si è potuto apprendere, la casa di Luigi Melloni era anche una specie di magazzino dove erano custoditi una vastità di oggetti e tante cose per la sua passione dei mercatini. Il suo corpo senza vita sarebbe stato rinvenuto sotto un cumulo di vestiti.

Il pomeriggio di domenica pare fosse impegnato in centro con la moglie in un mercatino benefico, poi, forse per reperire del materiale utile al banchetto, si era allontanato; ed è allora che con ogni probabilità, dopo essere entrato nel magazzino a cercare il materiale, ha avuto un malore ed è morto.

