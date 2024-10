Scorri e Leggi l’articolo dopo la pubblicità

Aggiornamento piena del fiume Reno. Si è appena concluso il tavolo di coordinamento con il Sindaco insieme alla Prefettura, alla Regione Emilia Romagna e alle Forze dell’ordine in merito all’allerta rossa per criticità idraulica valida fino alle 00:00 del 20/10/24. Le previsioni di pioggia complessiva sono sensibilmente migliorate. È prevista una nuova ondata di piena del fiume Reno che, fortunatamente, si prevede non arrivi a soglia 3, quella rossa. Rimane peraltro la possibilità di utilizzare il Cavo Napoleonico nella sua funzione di invaso.

