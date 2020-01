Visite: 33

Weekend molto movimentato per il settore giovanile della Benedetto 1964, che per la prima volta ha ospitato 5 partite in una singola giornata e che ha chiuso con soddisfazioni su più fronti. Successi importanti per gli U18, che si riscattano dopo un primo quarto difficoltoso e sconfiggono con merito la BSL San Lazzaro, e per gli U14 che ritrovano la vittoria con una prestazione di squadra convincente contro la Vis 2008. I ferraresi si sono imposti nell’altro confronto del weekend nel campionato U15 Eccellenza in una sfida intensa e combattuta, mentre l’U15 Silver rimonta nell’ultimo quarto e batte Castelmaggiore. L’U16 ottiene una vittoria nelle due trasferte sotto le Due Torri, ma conferma i passi in avanti mostrati in stagione. Conferme anche dagli U13 che mostrano ancora segnali di crescita nel match con Carpi. Nel settore Minibasket, si è giocato il primo concentramento per gli Scoiattoli ad Argenta, mentre i campionati Aquilotti ed Esordienti proseguono questa settimana. I risultati del weekend:

U18 Gold – BENEDETTO 1964 – BSL San Lazzaro 88-72

U16 Gold recupero – Invictus Bologna – BENEDETTO 1964 48-52

U16 Gold – Salus Bologna – BENEDETTO 1964 95-71

U16 CSI: Benedetto 1964 – Sport Junior 60-35

U15 Eccellenza – Vis 2008 – BENEDETTO 1964 83-79

U15 Silver –BENEDETTO 1964 – Tulipano Impianti Happy Basket 69-54

U14 Elite – BENEDETTO 1964 – Vis 2008 90-77

U13 Elite – BENEDETTO 1964 – Pall. Nazareno Carpi 66-48



U18 Gold – BENEDETTO 1964 – BSL San Lazzaro 88-72

U16 Gold recupero – Invictus Bologna – BENEDETTO 1964 48-52

U16 Gold – Salus Bologna – BENEDETTO 1964 95-71

U16 CSI: Benedetto 1964 – Sport Junior 60-35

U15 Eccellenza – Vis 2008 – BENEDETTO 1964 83-79

U15 Silver –BENEDETTO 1964 – Tulipano Impianti Happy Basket 69-54

U14 Elite – BENEDETTO 1964 – Vis 2008 90-77

U13 Elite – BENEDETTO 1964 – Pall. Nazareno Carpi 66-48





Benedetto 1964, fiducia e successi prestigiosi

Weekend molto movimentato per il settore giovanile della Benedetto 1964, che per la prima volta ha ospitato 5 partite in una singola giornata e che ha chiuso con soddisfazioni su più fronti. Successi importanti per gli U18, che si riscattano dop