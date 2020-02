L’Istituto Comprensivo Pascoli di Cento sede del 2° incontro del progetto Erasmus+ 4C’s Learning4tomorrow

Visite: 16

Nella settimana dal 5 all’11 febbraio 2020 l’lstituto Pascoli di Cento ha organizzato il secondo meeting di progetto, accogliendo 37 persone, 12 insegnanti e 25 alunni, di cui 17 ospitati nelle famiglie dei nostri alunni, provenienti da scuole di Finlandia, Lituania, Portogallo, Spagna e Turchia. Studenti e alunni sono stati impegnati in varie attività organizzate dalla nostra scuola: spettacolo al Teatro Pandurera, whorkshops a scuola ” The 2030 agenda – Hackthon for future” e varie uscite didattiche per la conoscenza del nostro territorio e delle sue eccellenze: visita guidata alla mostra EMOZIONE BAROCCA, IL GUERCINO a Cento, visita guidata al Museo Ferrari di Maranello, visita alla Partecipanza Agraria di Cento, partecipazione al Carnevale di Cento e, infine, visita guidata alla città di Venezia. E’ stata un’esperienza di grande valenza formativa sia dal punto di vista didattico, linguistico che relazionale. Tutto si è realizzato grazie allo “sforzo corale” della comunità scolastica, alunni, famiglie, insegnanti e dirigente. Sono stati declinati in “azioni” l’educazione alla cittadinanza, alla pace, alla solidarietà, alla convivenza, valori fondamentali per costruire un mondo migliore di quello che abbiamo.