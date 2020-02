ATTENZIONE! In giro sedicenti operatori sanitari, fare molta attenzione e avvisare le Forze dell’Ordine

Visite: 167

Sono state segnalate, alla Polizia Locale del Comune di Cento, telefonate da parte di sedicenti operatori sanitari che millantano la necessità di eseguire, a domicilio, il tampone per la rilevazione del Coronavirus.

Dal Comando arriva l’indicazione di respingere tali proposte e di non lasciar accedere, alla propria abitazione, chiunque si presenti con tale motivazione.

Si ricorda infatti che gli operatori sanitari effettuano visite ed eventuali esami a domicilio solo se allertati preventivamente dai cittadini stessi che, attraverso il medico di famiglia, il 118, il numero nazionale 1500 abbiano segnalato sintomi sospetti o la necessità di accertamenti.

In nessun caso avviene che siano gli operatori sanitari a contattare, di propria iniziativa, le persone, né telefonicamente né presentandosi alla porta: qualsiasi approccio di questo genere va pertanto respinto, rivolgendosi immediatamente al 113, 112 o allo 051/6843190, per consentire un tempestivo intervento.