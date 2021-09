COPPARO: Furto del Rolex con la tecnica dell’abbraccio, indagano i Carabinieri

Ieri 28 settembre 2021, verso l’ora di pranzo, un 67 enne copparese si presentava presso la locale Stazione dei Carabinieri per denunciare che poco prima, mentre si trovava nel parcheggio “Ex Berco” in via 1° Maggio di quel centro, veniva avvicinato da una giovane donna con accento dell’est Europa, la quale, dopo averlo abbracciato con un futile pretesto, utilizzando la così detta “tecnica dell’abbraccio”, gli sfilava dal polso il Rolex, del valore di 11 mila euro. La giovane ladra si dava poi velocemente alla fuga, salendo a bordo di un’auto condotta da un complice, dileguandosi prima che il derubato potesse reagire. Dopo la presentazione della denuncia i militari hanno avviato le indagini del caso, acquisendo anche i video dei sistemi di videosorveglianza della zona al fine di risalire all’autovettura utilizzata dai ladri per la fuga.

